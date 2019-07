Top Gun 2: Maverick film fragmanı izle | Top Gun 2 ne zaman vizyonda |Top Gun 2 izle

Top Gun 2: Maverick bu hafta sinemalarda yine birbirinden güzel filmlerden birisi. Peki Top Gun 2: Maverick filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Filmin fragmanı nasıl ve nereden izlenir? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

TOP GUN 2: MAVERİCK NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

26 Haziran 2020 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

TOP GUN 2: MAVERİCK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Top Gun: Maverick, orjinal filmin olaylarından 34 yıl sonra gerçekleşir ve efsanevi Kaptan Peter "Maverick" Mitchell'i, Top Gun'un yeni uçuş öğretmeni olarak görevlendirir.

1986 tarihli, başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştıkları Top Gun’ın devam halkası olan Top Gun: Maverick’ın başrolünde yine Tom Cruise yer alıyor. Tom Cruise, ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin yönetmenliğini ise Joseph Kosinski üstleniyor.

TOP GUN 2: MAVERİCK FİLMİ FRAGMANI İZLE

TOP GUN 2: MAVERİCK HAKKINDA

Vizyon tarihi: 26 Haziran 2020

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Ülke: ABD

Orijinal İsmi: Top Gun 2

Senarist: Christopher McQuarrie , Peter Craig , Justin Marks

Yapımı: 2020 - ABD

Yapımcı: Jerry Bruckheimer , David Ellison

TOM CRUİSE KİMDİR?

Tom Cruise 3 Temmuz 1962 de Syracuse, New York, ABD'de doğdu. 3 kız kardeşi vardır. Tom Cruise'in tam adı Thomas Cruise Mapother IV 'dür. Annesi Mary Lee öğretmen, babası Thomas Cruise Mapother III ise elektrik mühendisi idi. Babası; girdiği her işten kısa sürede kovulduğu için ailesini yeni iş arayışlarının peşinde kasaba kasaba (Ottawa, Kanada, Louisville, Ontario, Kentucky, New Jersey, Glen Ridge ve Wayne, New Jersey) dolaştırmıştı, bu yüzden 14 yaşına gelene kadar ABD ve Kanada'da sekiz ilköğretim okulu ve üç lisede okudu. 11 yaşında iken Tom Cruise'un annesiyle babası 1974 yılında boşandılar. 14 yaşındayken rahip olmayı düşündüğü okuldan çıkarıldı. Annesiyle ve üvey babasıyla birlikte New Jersey'de yaşayan Tom Cruise, lise yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayınca rahip olma hedefini erteledi. Tom Cruise, öğrenim gördüğü Glen Ridge Lisesi öğrencilerinin oynadığı "Guys and Dolls" adlı oyunda sahneye adımını attı. 1980 yılında 18 yaşında iken o liseden ayrıldı ve New York' ta Manhattan'a yerleşti.1994'te Toronto'da pilotluk lisansı aldı.



Sinemaya 1979 yılında Franco Zeffirelli'nin "Endless Love" "Sonsuz Aşk" adlı filmiyle başladı. Ardından 1981 yılında George C. Scott, Timothy Hutton ve Sean Penn ile birlikte rol aldığı Taps'da oynadı. İlk kez Altın Küre ödülüne aday gösterildiği 1983 de "Risky Bussiness / Riskli İş" filminde, 1986 yılına gelindiğinde Top Gun adlı filmde oynadı. Ardından The Color of Money / Paranın Rengi, Rain Man / Yağmur Adam, ilk kez Oscar'a aday gösterildiği Born on the Fourth of July / Doğum Günü 4 Temmuz ve Far and Away / Uzak Ufuklar adlı filmlerde başrol oynadı.

1993 yılında oynadığı ve Teğmen J. G. Daniel Kaffee rolüyle kamera karşısına geçtiği A Few Good Man / Birkaç İyi Adam'daki performansıyla üçüncü kez Altın Küre'ye aday gösterildi. 1996'da oynadığı Jerry Maguire ise en iyi aktör dalında ikinci kez Oscar'a aday gösterilirken, en iyi aktör dalında Altın Küre ödülünü kucakladı.

1999 yılında Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut / Gözleri Tamamen Kapalı adlı filmde karısı Nicole Kidman ile birlikte kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson'ın üstlendiği 2000 yapımı Magnolia / Manolya adlı filmde 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' dalında bir kez daha Altın Küre ödülüne layık görüldü.

Brian De Palma'ın Mission Impossible / Görevimiz Tehlike, John Woo'nun yönettiği devamı Mission Impossible 2 / Görevimiz Tehlike 2, Cameron Crowe'un yönettiği Vanilla Sky, Steven Spielberg'in yönettiği Minority Report / Azınlık Raporu, Edward Zwick'in yönettiği The Last Samurai / Son Samuray, Michael Mann'in yönettiği Collateral ve Dünyalar Savaşı adlı filmlerde rol aldı.

"Görevimiz Tehlike 2" için 75.000.000 $ alarak," bir film için en yüksek ücret alan aktör" ünvanını kazandı.

İlk evliliğini 1987 yılında 24 yaşındayken yaptı. O dönemin ünlü kadın oyuncularından 31 yaşındaki Mimi Rogers ile evlenmişti ve eşi kendisinden 7 yaş büyüktü. Üstelik Mimi Rogers, 1950'li yıllarda bilimkurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından kurulan Scientology dininin üyesiydi. Tom Cruise bu tarikata 1990 yılında katıldı. Hubbard'ın geliştirdiği din, kendisini terk eden babasının yerini almıştı. Öte yandan Mimi Rogers ile yaptığı evlilik zaten başından beri yanlıştı. Nitekim fazla uzun ömürlü olmadı ve 1990 yılı içinde sona erdi.

Tom Cruise 1990'da "Days Of Thunder" adlı filmin çekiminde Nicole Kidman ile tanışır ve Tom Cruise o sıralar Mimi Rogers ile evlidir ve bir süre sonra boşanırlar. O zamanlarda 22 yaşında bir Katolik olan Nicole Kidman ile 1990 yılının Noel gecesinde evlendi.

1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kaldı.

Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise 18 Kasım 2006'da Katie Holmes ile Roma'da evlenmiştir.

Evlilikleri :

1. Evliliği: Mimi Rogers (9 Mayıs1987 - Ocak 1990)

2. Evliliği: Nicole Kidman (24 Aralık 1990 - 8 Ağustos 2001) "Ruby Trisha Kidman Cruise" adında kendi çocukları ve evlat edindikleri "Isabella Jane Kidman Cruise" (1993 doğumlu) ile "Connor Anthony Cruise" (1995 doğumlu) adında üç çocuğu var.

3. Evliliği: Katie Holmes ( 18 Kasım 2006 - günümüz ) 18 Nisan 2006 doğumlu Suri adında bir kızı vardır.

JENNİFER JYNN CONNELLY KİMDİR?

Jennifer Jynn Connelly, 12 Aralık 1970’te Catskill Mountains, New York’ta dünyaya geldi. Babası Gerard Connelly, İrlanda ve Norveç asıllı bir Katolik’ti ve giyim sektöründe çalışıyordu; annesi Eileen Connelly ise Rusya ve Polonya’dan göç etmiş Yahudi bir aileden geliyordu ve antika satıcısıydı. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Brooklyn’de geçiren ve St.Ann’s School’da öğrenim gören Connelly’nin kariyeri henüz 10 yaşındayken modellik yaparak başladı. Connelly, babasının reklamcı bir arkadaşının tavsiyesiyle bir mankenlik ajansıyla anlaşma yaptı. Gazetelerde ve dergilerde resimleri çıkmaya başlayan, güzelliğiyle çabucak fark edilen ve kısa zamanda aranan modeller arasına girerek sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkmaya başlayan ünlü aktris, aynı zamanda televizyondaki reklam filmlerinde de rol aldı.

California’daki Stanford Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Yale Üniversitesi’nde oyunculuk ve İngilizce eğitimi alan Jennifer Connelly, ilk olarak bir İngiliz korku episodunda kamera karşısına geçti. Daha sonra Duran Duran grubunun Union of the Snake adlı şarkısının videosu da dahil birçok video-klipte rol almasının ardından, ünlü aktrisin çıkış filmi olarak gösterilen 1984 yapımı, Sergio Leone’nin yönetmenliğini yaptığı gangster filmi Once Upon A Time In America’da oynadı. Connelly bir yıl sonra Seven Minutes In Heaven ve İtalyan korku filmleri yönetmeni Dario Argento’nun Phenomena adlı filmindeki performansıyla başrollerdeki başarısını ispatlamış oldu.

Klasik tiyatro ve doğaçlama alanında ünlü isimlerden olan Roy London, Howard Fine ve Harold Guskin’den dersler aldı. Bir kaç küçük filmden sonra fantastik filmlerin ünlü yönetmeni Jim Henson’un imzasını attığı ve George Lucas’ın yapımcılığını üstlendiği 1986 yapımı Labyrinth filminde David Bowie ile birlikte rol aldı.

1988 yılında Etoile ve Some Girls isimli iki filmde yer alan Connelly, 1990’lı yılların başında The Hot Spot ve The Rocketeer filmlerinin gişelerde başarısız olmasıyla uzun süre sessiz kaldı ve bu sessizliğini lezbiyen bir öğrenciyi canlandırdığı John Singleton’un Higher Learning adlı filmiyle bozdu. Lee Tamahori’nin Mullholland Falls ve Alex Proyas’ın Dark City filmleri gibi sinemaseverlerin beğenisini kazanan bazı filmlerde ufak tefek rollerle izleyici karşısına çıktıktan sonra, 2000 yılında, Darren Aronofsky’nin yönettiği A Requiem for a Dream’deki Marion Silver rolüyle Independent Spirit ödülüne aday gösterildi. Aynı yıl Keith Gordon’un Waking the Dead isimli filminde Billy Crudup ile kamera karşısına geçen Connelly’nin 2000 yılında rol aldığı bir diğer film Ed Harris’in ilk yönetmenlik denemesi olan Pollock oldu. Jennifer Connelly, Amerikalı ressam Jackson Pollock’ı konu eden filmde, Pollack’ın sevgilisi rolünü oynamıştı.

Jennifer Connelly, 2001 yılında, Ron Howard’ın yönettiği A Beautiful Mind filminde, Gladyatör’deki rolüyle 2001 En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar sahibi olan Russell Crowe’la birlikte başrolde yer aldı. Josh F. Nash’in yaşam öyküsünden esinlenen; paranoid şizofreninin gelişim sürecini ve evrelerini göstererek hastalığın görsel bir ifadesini sunmayı amaçlayan filmde, John Nash’in eşi Alicia Nash’i canlandıran aktris, bu rolüyle 59. Altın Küre Ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün ve 2002 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyucu dalında Oscar’ın sahibi oldu. Bu performans Connelly’e Altın Küre ve Oscar’ın yanında aynı dalda BAFTA, American Film Institute, Broadcast Film Critics Association, Golden Satellite, Online Film Critics Society ve Southeastern Film Critics ödüllerini de getirdi.

2003 yılında biri Ang Lee’nin yönetmenliğini üstlendiği The Hulk, diğeri ise büyük beğeni toplayan drama House of Sand and Fog olmak üzere iki başarılı yapımda rol alan Jennifer Connelly, 2005 yılında küçük kızıyla beraber yaşayan bir anneyi canlandırdığı korku filmi Dark Water’da başrol oynadı.

2002 yılında People Dergisi’nin dünyanın en güzel elli insanı listesine seçilen, kuantum fiziği ve felsefeye ilgi duyan, akıcı şekilde Fransızca ve İtalyanca konuşabilen ve Japonya’da Japonca bir albümü çıkan Jennifer Connelly, 2003’ten bu yana, A Beautiful Mind adlı filmin setinde tanıştığı İngiliz aktör Paul Bettany ile evli. Çiftin 5 Ağustos 2003 doğumlu Stellan adında bir oğulları var. Connelly’nin ayrıca fotoğrafçı David Dugan’la olan beraberliğinden 1997 doğumlu Kai adında bir oğlu daha var.