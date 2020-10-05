Top kurtarma operasyonu sosyal medyada çokça izlendi!

Rusya'da nehre düşen topu kurtarmaya çalışan 3 gencin düzenledikleri plan görenleri hayrete düşürdü. İki arkadaşının ayaklarından tuttuğu genç, topu almaya çalıştıktan bir süre sonra nehre düştü. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan bu video kısa süre viral oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan olayda nehre düşen topu çıkarmak için çaba sarf ederken bir gencin o anları kameralara anbean böyle kaydedildi. Arkadaşları tarafından ayaklarından tutulup aşağı sarkıtılan genç, ne kadar uğraşsa da topu nehre düşmeden alamadı. Çekilen bu video ise sosyal medyada çokça izlenerek beğeni yağmuruna tutuldu.

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