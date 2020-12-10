Top oynayan çocuklara sinirlenip mahallede terör estirdi!

Esenyurt'ta Mithat Bayramoğlu isimli bir kişi dışarıda top oynayan çocukların sesinden rahatsız olup çocuklarla tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine Bayramoğlu, evine gidip pompalı tüfeğini alarak kaçan çocukların ardından ateş açmaya başladı. Silahıyla yakalanan adamın o anları böyle kameraya kaydedildi.