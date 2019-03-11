Topal Osman'ın torunları başkan Şadi Yazıcı'yı bağırlarına bastı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Giresunlular Gecesi’nde Yaptığı Konuşmada “. Tuzla’da Yaşamak Bir Ayrıcalık ve Bunu Her Hizmetimizde Birlikte Ortaya Koyuyoruz. Tuzlamız’da Ortak Akılla ve Yine Gönüllerimizi Birleştirerek Geleceğe Adım Atacağız” Mesajını Verdi.

Tuzla Belediyesi 8. Tuzla’dan Anadolu’ya Kültürler Buluşması’nda 9 Mart 2019 Cumartesi Günü Giresunlular Gecesi Düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Giresunlular Gecesi’ne Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Çayırova AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Koç, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çabuk, Serhan Kural, Derya Bacacı, Kültür Müdürü Güven Ada, Mhp Tuzla Teşkilat Başkanı Aslan Ali Baş, Giresun Kocaeli Federasyon Başkanı Mehmet Elmas, Gebze Espiyeliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Hanife Yavuz, Gebze Giresunlular Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Fatma Aktaş, Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Derneklerinin Yöneticileri İle Çok Sayıda Giresunlu Katıldı. Yöre Sanatçılarının Kemençe Eşliğinde Söylediği Şarkılar İle Horon Tepen Giresunlular, Keyifli Bir Gece Yaşadı. Halk Oyunları Ekipleri Folklor Gösterilerini Sahneledi.

KOCA, BAŞKAN YAZICI’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Tuzla Giresunlular Dernek Başkanı Hilmi Kibar, Umutbükü Dernek Başkanı Mustafa Kütük, Çatakkırı Dernek Başkanı Özcan Türk, Tepeküknarlı Köyü Dernek Başkanı Ahmet Zeren, Yağlıdere-Sınır-Yeşilpınar-Derindere-köy Dernek Başkanı Ali İhsan Aksu, Çalkaya Köyü Dernek Başkanı Zekeriya Aslan, Kovanlık Beldesi Çevre Köyleri Dernek Başkanı Vahdet Demir, Yağlıdere İlçesi Akköy Köyü Dernek Başkanı Şenol Çolak, Görelle Dernek Başkanı Hasan Hıra, Orhanlı Giresunlular Dernek Başkanı Muhammed Tokgöz İle Birlikte Gecenin Açılış Konuşmasını Yapan Tuzla Giresunlular Platformu Başkanı Hüseyin Koca, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Teşekkür Etti. Koca, “Hemşerilerime, Giresunlular İle Yol Yürüyen, Bize Gönlünü Açan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak’a Teşekkür Ederiz. Bizim Artık İki Ağamız Var. Biri Topal Osman Ağa, Diğeri de Kendisini Giresunlu Gibi Hisseden, Her Zaman Giresunlular’ın Yanında Olan Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Sayın Şadi Yazıcı’dır. Kendisine Çok Teşekkür Ediyoruz” Dedi.

TUZLA’DA GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPILIYOR

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak da Giresunlular’a Teşekkür Etti. Durak, “Karadeniz’in İncisi, Mavi İle Yeşilin En Güzel Şekli Olan Değerli Giresunlu Hemşehrilerimize Bu Birliği Sağladıkları İçin Teşekkür Ederim. Tuzla’da Bir Gönül Belediyeciliği Yapılıyor. Tuzla’da Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğe Anlam Veren, Tuzla Halkını Böyle Güzel Gecelerde Buluşturan Değerli Belediye Başkanımıza Teşekkür Ediyorum” Şeklinde Konuştu.

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas da Hemşehrilerine “Birlik ve Beraberliğimizi Takdir Ediyorum” Şeklinde Seslendi.

BAŞKAN YAZICI’DAN ORTAK AKIL VE GÖNÜL BİRLİĞİ VURGUSU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gecede Yaptığı Konuşmada Ortak Akıl ve Gönül Birliğine Vurgu Yaptı. Başkan Yazıcı, “Yapmış Olduğumuz Tüm Hizmetlerde Emeği Olan, Destekleyen Herkese Teşekkür Ediyorum. Bu Gecelerin Gerçek Sahibi Olan Derneklerimize Yürekten Teşekkür Ediyorum. Dernekçilik de Belediyecilik Gibi Gönülden Çalışma İster. Derneklerin Başarıları İnsana Olan Sevgilerinden Geliyor. Derneklerle Birlikte Tuzla’da ‘Önce İnsan’ Diyerek Güzel İşleri İnşa Etmek İçin Buluştuk ve Bugünlere Geldik. Tuzla’da Yaşamak Bir Ayrıcalık ve Bunu Her Hizmetimizde Birlikte Ortaya Koyuyoruz. Tuzla’nın Sosyal ve Kültürel Hayatını Derneklerimizle Birlikte Geliştirdik. Sizinle Birlikte Güzelleştirdik, Yüreklerimizi Tokuşturduk. İnşallah Sizinle Beraber Tuzlamız’da Ortak Akılla ve Yine Gönüllerimizi Birleştirerek Geleceğe Adım Atacağız. Hep Beraber Tuzla’yı En Güzel Günlere Götürmek Dileğiyle Sevgi, Saygı ve Muhabbetlerimi Sunuyorum” Şeklinde Konuştu.

Tuzla Hemşehri Dernekleri Platformu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Gecenin Anısına Hediye Takdim Etti.

Gecede Ayrıca Giresunluların Sevilen İsmi Birol Kütük Topal Osman Şiirini Okudu;