Topçular Yalova feribot ücreti 2021 | Ne kadar, kaç TL? İDO Eskihisar Topçular feribot saatleri

Trafiksiz ve daha kolay bir şekilde yolculuk yapmak isteyenler Topçular Yalova feribot ücretlerinin ne kadar, kaç TL? olduğunu araştırıyor. Haberimizden İDO Eskihisar Topçular feribot saatlerine ve feribot ücretlerine ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte Topçular Yalova feribot ücreti 2021...

TOPÇULAR YALOVA FERİBOT ÜCRETİ 2021 | NE KADAR, KAÇ TL?

2021 Eskihisar Topçular arabalı vapur tek yön fiyatları şu şekildedir.

• Motorsiklet 55 TL,

• Otomobil-Minivan-Jeep 110 TL,

• Minibüs-Midibüs-Kamyonet 140 TL,

• Kamyon-Otobüs 200 TL,

• Dorseli Çekiciler ve 4-5 Akslı Tırlar 285 TL'dir.

GİDİŞ-DÖNÜŞ AVANTAJLARI

2021 Eskihisar Topçular arabalı vapur gidiş dönüş fiyatları şu şekildedir.

• Motorsiklet 100 TL

• Otomobil-Minivan-Jeep 210 TL

• Minibüs-Midibüs-Kamyonet 270 TL

• Kamyon-Otobüs 390 TL

• Dorseli Çekiciler ve 4-5 Akslı Tırlar 560 TL'dir.

YOLCU ÜCRETLERİ

Jeton : 3,50 TL

Tam Akbil veya İSTANBULKART : 3,50 TL

İnd. İSTANBULKART: 2,50 TL

Araç içindeki yolculardan ücret alınmamaktadır.

İDO ESKİHİSAR TOPÇULAR FERİBOT SAATLERİ

Arabalı vapur hatları olarak bilinen ve 24 saat kesintisiz bir şekilde sefer yapan bu ulaşım araçları Eskihisar Topçular olarak hizmet vermektedir. Seferler 15-20 dakikada bir gerçekleşmektedir. Yolculuk yaklaşık 35 dakika sürmektedir.

İDO BİLET ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ