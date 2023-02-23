Topi Keskinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Topi Keskinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Topi Keskinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Topi Keskinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Topi Keskinen 7 Mart 2003 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Topi Keskinen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Topi Keskinen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Topi Keskinen'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Topi Keskinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Topi Keskinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Topi Keskinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Topi Keskinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Mikkelin

1 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

Topi Keskinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Topi Keskinen şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Topi Keskinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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