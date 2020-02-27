Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü
İSTANBUL (AA) - Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü. Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Karadeniz istasyonları...
İSTANBUL (AA) - Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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