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Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü. Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Karadeniz istasyonları...

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA




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