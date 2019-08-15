 Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı (3)

TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de kontrollü olarak yapılıyor. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

DHA