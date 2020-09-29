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Topkapı'da alt geçidi su bastı! Servis minibüsü sular içinde kaldı

Son dakika haberi... İstanbul Topkapı'da alt geçidi su basınca iki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. Minibüsün içinde kalanlar olduğu belirlenirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle Topkapı'da bir alt geçidi su basınca iki otomobil ve bir servis midibüsü sular altında kaldı. Minibüsün içinde kalanlar olduğu belirlenirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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