Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı

İstanbul'da başlayan sağanak yağışta Topkapı altgeçidini su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsünün sular altına kaldığı haberinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.