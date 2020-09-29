  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı

Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı

İstanbul'da başlayan sağanak yağışta Topkapı altgeçidini su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsünün sular altına kaldığı haberinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan sağanak yağış İstanbulluları yollarda esir aldı. Topkapı altgeçidinin aşırı yağmur sebebiyle göle dönmesinin ardından iki otomobil ve bir servis minibüsü içindeki insanlarla birlikte mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!

Kavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdıKavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı

Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdiHastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi

Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdiArnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi

 

29 Eylül 2020 Salı 14:45
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı
Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı
Kavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı
Kavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı
Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi
Hastanenin önünde fenalaştı! Kimse yardım etmeyince oracıkta can verdi
Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi
Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu mahalle kavgası! Ortalık birbirine girdi
Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"
Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"
Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!
Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!
İnşaat çukuruna düşen otomobil için canlarını hiçe saydılar!
İnşaat çukuruna düşen otomobil için canlarını hiçe saydılar!
Lavaş ekmeğinin içinden çıkanlar bu kadarı da pes dedirtti!
Lavaş ekmeğinin içinden çıkanlar bu kadarı da pes dedirtti!
Beykoz'da komşu dehşeti! Kadın ve çocuğu sopa ile saldırıya uğradı
Beykoz'da komşu dehşeti! Kadın ve çocuğu sopa ile saldırıya uğradı
Giyim mağazasındaki kasa sırası vatandaşı birbirine düşürdü!
Giyim mağazasındaki kasa sırası vatandaşı birbirine düşürdü!