Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı
İstanbul'da başlayan sağanak yağışta Topkapı altgeçidini su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsünün sular altına kaldığı haberinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan sağanak yağış İstanbulluları yollarda esir aldı. Topkapı altgeçidinin aşırı yağmur sebebiyle göle dönmesinin ardından iki otomobil ve bir servis minibüsü içindeki insanlarla birlikte mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
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29 Eylül 2020 Salı 14:45
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