Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Rahmi Çetinkaya, topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı.

'Deli Yusuf" ismini verdiği aracını taşımacılığın yanı sıra kasasına yerleştirmiş olduğu ağaç doğrama makinesi düzeneğiyle seyyar marangozculuk için kullanan Rahmi Çetinkaya, kilometrede 10 kuruşluk yakıt tüketen aracının kaporta kısmını çatı sacı ve platform demirlerden yaptırdı. Eskiden faytonculuk yaptığını söyleyen Rahmi Çetinkaya, aracın kabin ve kasa tasarımının kendisine ait olduğunu dile getirerek, "Başkalarının kapısında çalışmaktansa kendi yapmış olduğum aracımla kendi ekmeğimi kimseye minnet etmeden kazanıyorum. Bu aracı kendi çabalarımla bu hale getirdim. Araçta iki adet motor bulunmakta, arka kasadaki pancar motoru, araç motoru ise lombardin marka 13 beygir ve 4 ileri 1 geri vites, yakıt türü ise dizel olan motordur. Aracım saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kabin ve arka kasa tasarımı bana ait olan aracı Afyonkarahisar'dan kuru bir motor halinde aldım. Sonradan arkasına eklemiş olduğum ağaç doğrama makinesi ile kendi ekmeğini kendim yapmış olduğum araçtan kazanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA