Topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzlerini güldürdüler

KAHRAMANMARAŞ'da lise öğrencileri bir proje hazırlayarak köy anaokullarındaki minik öğrenciler için oyuncak topladı. "Bir oyuncak, bir tebessüm" projesi kapsamında oyuncak toplayan minik öğrenciler 4 anaokuluna yetecek kadar oyuncak toplamayı başardı.

Kahramanmaraş Mükrimehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, köylerdeki çocukları sevindirmek için sosyal medya aracılığıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında gelen oyuncaklardan hasarlı olanları kendi elleriyle tamir eden öğrenciler, 175 oyuncak topladı ve ana sınıfı öğrencilerine ulaştırdı.

Oyuncakların dağıtıldığı okullardan biri olan Kırmakaya Mahallesi'ndeki ilkokulun ana sınıfı öğrencileri, kendilerine hediye paketlerinde oyuncak getiren öğrencileri görünce mutluluk yaşadı. Minik öğrencilerin mutluluğu hediyeleri getiren ablalarına da yansıdı.

'MUTLU ETMEYE VE MUTLU OLMYA GELDİK'

Projenin fikir sahiplerinden bir tanesi olan 11'nci sınıf öğrencisi Mislina Ekici, çok uzun zamandır çocukları mutlu edebilmek adına böyle bir projenin hayalini kurduklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Hiç tanımadığım uzakta yaşayan miniklerin gözlerinin içindeki ışıltıyı görmek istiyordum hep. Çok şükür bugünlere gelebildim ve bu anı canlı canlı görebildim. Miniklerin kalplerindeki o küçük filizleri dışarıya çıkarabildik. Gözlerindeki o ışıltıyı çıkarabildik. Hepimiz bugün mutlu kaplumbağalarız sloganımız bu. Mutlu kaplumbağalarla özdeşleştirdik biz bunu. O yüzden bugün hepimiz mutlu etmeye ve mutlu olmaya geldik."

3 yıldır okulda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Mine Yıldız ise çocuklara oyuncak dağıtılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz çok sevindiler, mutlu oldular. Biz de yanı şekilde çok mutlu olduk. Köy okulundayız. Buna rağmen unutulmamış olmamız, buraya öğrencilerin gelmiş olması bizim için çok önemli" dedi.

Mükrimehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İbrahim Şakalar da köylerde oyuncağa ulaşamayan çocukları sevindirmek adına projenin öğrenciler tarafından hayata geçirdiğini belirterek çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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DHA