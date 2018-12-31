İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHAAW123346-ASA/31-12-2018 - İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHAAW123346-ASA/31-12-2018 - İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 31.12.2018 12:33:46 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.