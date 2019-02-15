Toplam ciro Aralık 2018’de yıllık yüzde 10.8 yükseldi (2)

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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 10.8 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de aylık bazda yüzde 1.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 Aralık ayında;

- takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi aylık bazda yüzde 1.0 düştü.

- takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı.

- Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, yıllık yüzde 8.0 arttı, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 1.5 düştü.

- Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı. (Grafik ve Tablo)

DHA