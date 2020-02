Toplam kırmızı et üretimi dördüncü çeyrekte yüzde 12,3 arttı

Toplam kırmızı et üretimi dördüncü çeyrekte yüzde 12,3 artarak 291 bin 565 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 dördüncü çeyrekte (Ekim-Aralık) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 artarak 291 bin 565 ton olarak tahmin edildi. Bir önceki yıllık toplama göre yüzde 7,4 artarak 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildi. Dördüncü çeyrekte toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 158 bin 911 ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sığır eti üretimi yüzde 9,5 artarak 262 bin 476 ton olarak tahmin edildi. Diğer yandan koyun eti üretimi yüzde 45,9 artarak 26 bin 123 ton ve keçi eti üretimi ise yüzde 57,5 artarak 2 bin 967 ton olarak tahmin edildi.

