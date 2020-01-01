Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 4 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından farklı mevkilerde yapılan operasyonda Şahinbey İlçesinde bulunan farklı iş yerlerinde 2 bin 580, Şehitkamil İlçesinde ise 1.440 paket olmak üzere toplam 4 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA