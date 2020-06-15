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Toplamda 97 suç kaydı olan 3 kadın yakalandı!

Eskişehir Çamlıca Mahallesi'nde artan hırsızlık olaylarından sonra polis bölgedeki çalışmalarını arttırdı. Eskişehir İl Emniyet Müdürülüğü operasyon neticesinde toplam 97 suçtan kaydı olan 3 kadını gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Toplamda 97 suç kaydı olan 3 kadın yakalandı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde artan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Adreslerde inceleme yapan ekipler, evlere girip, hırsızlık yapanların Nehir K., Handan U. ve Semra G. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sonucunda 97 suçtan kaydı olan 3 kadını  gözaltına aldı.Toplamda 97 suç kaydı olan 3 kadın yakalandı!

 

TUTUKLANARAK CEZAVİNE GÖNDERİLDİLER

 

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Nehir K.'nin 56, Handan U.'nun 25 ve Semra G.'nin 16 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Toplamda 97 suç kaydı olan 3 kadın yakalandı!



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