Toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 0,9 azaldı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 0,9 azaldı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayın Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 835 bin 773 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı; Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 16,0, tereyağı üretimi yüzde 16,0 ve yoğurt üretimi yüzde 14,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 19,8 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,5 ve yoğurt üretimi yüzde 2,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,8 ve içme sütü üretimi yüzde 1,4 azaldı.

Bir önceki ay 866 bin 632 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 ton oldu.

Bir önceki ay 105 bin 140 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında yüzde 2,8 azalarak 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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