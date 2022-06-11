Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu

İstanbul'daki Rizeli hemşehriler, tanışma ve istişare niteliğindeki ilk toplantı sonrası Pendik Rizeliler Derneğinin kurulması yönünde karar aldı. Buna göre derneğin kuruluş işlemleri ve yönetiminin oluşturulmasına karar verilirken kurucu Dernek Başkanı görevine ise Pendikli tanınmış iş ve siyaset adamı Ramazan İstif layık görüldü.

RAMAZAN İSTİF: BAŞKANLIK GÖREVİNE BENİ LAYIK GÖREN HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM

Ramazan İstif konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pendik Rizeliler Derneğimizin kuruluşu için bugün bismillah dedik. Rizemizin saygı değer iş insanları ile bir araya geldik. İstişareler sonucunda, derneğimizin kuruluş işlemleri ve yönetim oluşturulması konusunda, başkanlık görevine beni layık gören kıymetli hemşerilerime teşekkür ederim. Rabbim hayırlı görevler yapmayı nasip eylesin, mahcup eylemesin inşaAllah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."