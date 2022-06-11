Hande Erçel paylaştığı fotoğraflarla Instagram'ı salladı! Karavan pozlarıyla akılları baştan aldı, ünlü arkadaşları övgüler yağdırdıToplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif olduSon dakika |İtalya'daki helikopter kazasından acı haber! 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulunduSon dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandıSon dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ateşin Çocuklarına operasyon: 26 terör örgütü mensubu yakalandıDükkan sahibi görüntüleri izleyince inanamadı! Pantolonunu indirdi, dükkanın önüne kakasını yaptıBakan Soylu merak edilenleri açıkladı, yeni kararlar devreye girdi! Suriyelere bayram izni yok, yabancıların 1200 mahallede ikamet etmesi yasaklanacakKocaeli Karamürsel'de facianın eşiğinden dönüldü! Gezi midibüsü şarampole devrildi: 17 yaralıGrammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber üzen haberi "oldukça ciddi" diyerek duyurdu! Yüz felci geçirdi, konserlerini iptal ettiMHP'li İsmet Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Kılıçdaroğlu ve CHP milli güvenlik sorunu haline gelmiştir"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu

Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu

İstişare ve tanışma niteliği taşıyan toplantı sonrası Pendik Rizeliler Derneğinin kurulmasına, başkanlık görevini ise Ramazan İstif’in yapmasına karar verildi.

Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu

İstanbul'daki Rizeli hemşehriler, tanışma ve istişare niteliğindeki ilk toplantı sonrası Pendik Rizeliler Derneğinin kurulması yönünde karar aldı. Buna göre derneğin kuruluş işlemleri ve yönetiminin oluşturulmasına karar verilirken kurucu Dernek Başkanı görevine ise Pendikli tanınmış iş ve siyaset adamı Ramazan İstif layık görüldü.

Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu

RAMAZAN İSTİF: BAŞKANLIK GÖREVİNE BENİ LAYIK GÖREN HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM

Ramazan İstif konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 “Pendik Rizeliler Derneğimizin kuruluşu için bugün bismillah dedik. Rizemizin saygı değer iş insanları ile bir araya geldik. İstişareler sonucunda, derneğimizin kuruluş işlemleri ve yönetim oluşturulması konusunda, başkanlık görevine beni layık gören kıymetli hemşerilerime teşekkür ederim. Rabbim hayırlı görevler yapmayı nasip eylesin, mahcup eylemesin inşaAllah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu Toplantı sonrası karar alındı: Pendik Rizeliler Derneği kuruluyor! Kurucu Başkan Ramazan İstif oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT