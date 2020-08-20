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Toplantıda kamerayı açıp unutup cinsel ilişkiye girdi!

Brezilya'da Belediye meclis üyeleri Zoom uygulaması üzerinden canlı toplantı gerçekleştirdikleri sırada, katılımcılardan birinin cinsel ilişki yaşamasına tanık oldu. Olaya şahit olan üyelerden biri, ''Cinsel ilişkiye girdiklerini fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik.'' dedi.

Toplantıda kamerayı açıp unutup cinsel ilişkiye girdi!

Brezilya'da , Rio de Janeiro  şehrindeki belediye meclisi Zoom aracılığıyla canlı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının konusu da üniversite öğrencilerine salgın sürecinde ücretsiz yemek verilmesi idi. Üyeler aralarında konu hakkında konuştukları esnada mahrem bir ana şahit oldular. Toplantıdaki katılımcılardan biri herkesin gözü önünde sevgilisiyle ilişkiye girdi.

KAMERAYI AÇIK UNUTMUŞ

Toplantıda katılımcılardan biri, bir süre sonra canlı yayını terk etti. Ancak kamerayı kapatmayı unutan katılımcı, toplantıya katıldığı odadaki yatakta partneriyle ilişkiye girdi. Meclis üyeleri kayıtta olan çifti fark etti fakat toplantıya ara vermeden devam etti. Toplantı dört saat daha sürdü.

Toplantıda kamerayı açıp unutup cinsel ilişkiye girdi!

''FARK ETTİK ANCAK TARTIŞMAYA DEVAM ETTİK''

Toplantıya başkanlık eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nden Leonel Brizola, "Kamera açıkken cinsel ilişkiye girdiklerini fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik. Öğrencilere yemek verilmesi çok daha önemli bir konu. Cinsel ilişkiye giren çifti görünce görüşmenin sorumlusundan onların görüntüsünü kaldırmasını rica ettik." açıklamasında bulundu.

Toplantıda kamerayı açıp unutup cinsel ilişkiye girdi!

CEZA ALIP ALMADIĞI AÇIKLANMADI

Brezilya'da yayımlanan Globo gazetesi, toplantı devam ederken kamera önünde cinsel ilişkiye giren kişinin belediye meclisi üyesi olmadığını yazdı. Bu kişinin adı, görevi ve ceza alıp almadığı açıklanmadı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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