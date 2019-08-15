Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için gerçekleştirilen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümet ve sendikalar 3. kez bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 16 Ağustos Cuma günü hükümetin sunacağı teklifi beklediklerini belirterek, kendilerinin taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl 8+7, ikinci yıl ise 6+6 zam ve ilk yıl yüzde 3 ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Hükümetin teklifi gelmeden konuşmayı sağlıklı bulmadığını söyleyen Yalçın, "Bu masaya dair kanaatimizin olumlu olduğunu her zaman ifade ettik. Memur-Sen teklifleri son derece gerçekçi. Kamu işvereninin, bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak üzerinde konuşulabilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasını önemsediklerini belirtip, taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl 10+10, ikinci yıl 8+8 zam ve iki yıl için de yüzde 3 refah payı talep ettiklerini hatırlattı. Türkiye Kamu-Sen'in hedeflenen enflasyon üzerinden verilecek bir artışı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kahveci, memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: İHA