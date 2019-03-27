Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde birçok amaçla kullanılabilecek 242 arsayı satışa sundu. Satış müzayedesi 28 Mart tarihinde saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 2 milyon 198 Bin 188 metrakare büyüklüğünde 242 adet arsayı satışa sundu. Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon TL olan arsalar, "açık artırma" yöntemi ile satılacak. Müzayede 28 Mart günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden canlı yayın yapılacak. Bilgi almak isteyenler 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Arsaların niteliklerini ise konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi, imarlı arsalar oluşturuyor. Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

"İstanbul'da Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık, özel eğitim, Büyükçekmece'de konut, Çatalca'da konut, Eyüpsultan'da konut ve ticaret, Küçükçekmece'de özel eğitim, ticaret, Sancaktepe'de akaryakıt, Sultanbeyli ve Tuzla'da konut niteliğinde imarlı arsalar bulunuyor. Ankara Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Gölbaşı'nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Ayaş ve Beypazarı'nda konut niteliğinde imarlı arsalar, Antalya Kemer Çamyuva'da konut, Konyaaltı Arapsuyu'nda toplu konut alanı, Balıkesir Ayvalık Küçükköy'de konut alanı niteliğinde imarlı arsa, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu'da sanayi ve konut alanı niteliğinde imarlı arsa, Elazığ merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsa, Kocaeli Dilovası'nda konut, ticaret, gelişme konut, Gebze'de akaryakıt, konut dışı kentsel çalışma, Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsa, Mersin Erdemli'de turizm tesisi, Mezitli'de konut niteliğinde imarlı arsa, Muğla Bodrum ve Datça'da konut niteliğinde imarlı arsalar."