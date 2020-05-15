Şok şok şok... Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazıldı Brezilya'nın 20 milyon nüfusluk kenti Sao Paulo'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarlar dünyanın gündemine oturdu. 13 bin ölüyü aşan ülkede, salgını grip olarak nitelendiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise vaka ve ölüm hızı kontrol altına alınamamasına rağmen halkı sosyal hayata teşvik etmeye devam ediyor.

1 8 Brezilya'da salgın nedeniyle ölü sayısı 13 bini aşarken, salgını ilk günden hafife alan ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yerli halkı tarafından tencere tavalarla protesto ediliyor. Ülkede pandemi nedeniyle açılan mezarların görüntüsü içinde bulunduğumuz kabusu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya, Reuters Haber Ajansı'nın Sao Paulo'dan geçtiği fotoğrafları konuşuyor. Çevresiyle birlikte 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo kentinde koronavirüs salgını nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı. Fotoğraflardaki mavi ceset torbaları dikkat çekti. Brezilya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 188 bin 974 olurken, 13 bin 149 kişi de hayatını kaybetti.