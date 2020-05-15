Şok şok şok... Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazıldı

Brezilya'da salgın nedeniyle ölü sayısı 13 bini aşarken, salgını ilk günden hafife alan ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yerli halkı tarafından tencere tavalarla protesto ediliyor. Ülkede pandemi nedeniyle açılan mezarların görüntüsü içinde bulunduğumuz kabusu bir kez daha gözler önüne serdi.
Dünya, Reuters Haber Ajansı'nın Sao Paulo'dan geçtiği fotoğrafları konuşuyor. Çevresiyle birlikte 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo kentinde koronavirüs salgını nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı. Fotoğraflardaki mavi ceset torbaları dikkat çekti. Brezilya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 188 bin 974 olurken, 13 bin 149 kişi de hayatını kaybetti.