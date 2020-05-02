Toplu olarak cenaze namazı kılmışlardı! O köyde koronavirüslü sayısı 60'a yükseldi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yasaklar hiçe sayılarak toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının hemen ardından corona virüs tespit edilen kişi sayısı 60'a yükseldi. Virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
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02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:07
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