Toplu sefer saatlerinde yeni düzenleme

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunun kararı uyarınca toplu taşıma araçlarında düzenlemeye gidildi. Toplu taşıma seferlerinin saatleri değişti.

Yeni tip korona virüs (covid-19) salgını önlemleri kapsamında İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunun aldığı karar gereği toplu taşıma araçları seferlerinde yeni düzenlemeye daha geçildi. Bu kapsamda İlimiz genelinde tüm toplu taşıma araçlarının 08.05. 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde sadece 07:00-09:00 ve 16:00-19:00 saatlerinde toplu taşıma seferlerinin yapılması kararı alınmıştır. Ayrıca 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 20:00'den sonra da otobüs seferleri yapılmayacaktır. Bu çerçevede yeni bir düzenleme daha yaparak, otobüsler için yeni sefer saatleri uygulamasına geçilecek. 08.05.2020 Cuma gününden itibaren yeni sefer saatlerine belediye internet sitesinden ulaşabilecekler.

Kaynak: İHA