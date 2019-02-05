Toplu Taşıma aracı ile servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

Balıkesir'de Okul servis aracı ile halk otobüsü trafik kazası yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de öğle saatlerinde Karesi ilçesine bağlı Toygar mahallesinde meydana gelen trafik kazasında okul servisi ile Halk otobüsü Osmangazi sokakta çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA