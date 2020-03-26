Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu hizmete girdi

Fatsa Belediyesi korana virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları için Dezenfeksiyon İstasyonu kurdu.

İlçenin Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı'na kurulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu pazar günü hariç her gün hizmet verecek. İstasyondan sadece toplu taşıma araçları değil diğer araçlar da kullanabilecek, ayrıca Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanan araçlara da istasyon açık olacak.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar virüsünün her geçen gün tehdidini artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri artırma adına hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarımıza yeni bir tanesini eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. İlçemizde toplu taşıma yapan araçlarımızı dezenfekte etme açısından vatandaşlarımızı virüs salgınından korumak amacıyla bir dezenfeksiyon istasyonu kurduk. Bu istasyonumuzda ilçemizde ticari taksilerimiz dolmuş güzergahında çalışan toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere tüm araçlarımız dezenfekte edilebilecek. Normal sıranın ötesinde vatandaşlarımız de tesis boş olduğu zamanlarda kendi araçlarına ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettirebilecektir. İstasyonumuzun Karadeniz Sahil Yolu kenarında olması münasebetiyle bu yoldan geçen tüm vatandaşlarımız istasyonumuzdan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecektir. Bu vesile ile "Evde Kal Fatsa, Evde Kal Türkiye" sloganımızı bir kez daha yenilemek istiyorum. Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonumuz ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA