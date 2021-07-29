Bugün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam geldi. Alınan zam kararı sonrası Toplu ulaşıma zam mı geldi? | İETT zam 2021 | Akbile zam ne kadar yapıldı? | Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Peki toplu ulaşım zammı ile fiyatlar nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

TOPLU ULAŞIMA ZAM MI GELDİ?

29 Temmuz Perşembe günü (bugün) yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda akbil ücretleri değişti.

İETT ZAM 2021

Geçen yıl Şubat ayında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam gelmişti. Bugün alınan kararla otobüs, metro, metrobüs ücretleri de merak konusu oldu. yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı. 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan öğrenci kartı 57 TL oldu.

AKBİLE ZAM NE KADAR YAPILDI?

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Aylık akbil de olarak bilinen 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan öğrenci kartı 57 liradan satılacak.