Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı

Kilis Belediyesi ile Almanya Mannheim Belediyesi arasında Çengel semtinde Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Almanya Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz tarafından Kilis'te Çengel semtinde Mahallesine Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, " Çengel semtinde yapacağımız Toplum ve Kurs Merkezi'nin protokolünü Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ile Mannheim'da imzaladık" dedi.

Kaynak: İHA