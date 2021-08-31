Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) başvuruları için son gün! TYP başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır 2021?

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İstanbul’a, 6.000 kişilik kontenjan verildi. 9 ay süreli uygulanacak program kapsamında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 6.000 kişilik kontenjan, okul sayıları, ikili eğitim durumları ve pansiyon sayılarının ilçelere dağıtımı yapıldı. Peki, TYP başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır 2021? Haberimizde detaylara yer verdik.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BAŞVURU NASIL YAPILIR 2021?

Katılımcı başvuruları 27-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacak.

TYP, 06.09.2021 tarihinde başlayacak, 31.05.2022 tarihinde sona erecek.

Başvuru için Katılım Şartları;

a. Kuruma kayıtlı işsiz olmak

b. 18 yaşını tamamlamış olmak

c. Emekli ve malul aylığı almamak

d. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

e. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

f. Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

g. TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

h. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

i. İstihdamında güçlük çekilen (kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar) öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

j. Katılımcıların yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması zorunludur. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır.