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  3. Toplumsal bağışıklık yolunda dev adım: İkinci doz aşıyı olanların sayısı 10 milyonu aştı!

Toplumsal bağışıklık yolunda dev adım: İkinci doz aşıyı olanların sayısı 10 milyonu aştı!

Son dakika haberi... Ülkemizde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamasında, iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde paylaşılan bilgide, 2. doz aşı olan kişi sayısı 10 milyon 2 bin 916 olarak ifade edildi.

Toplumsal bağışıklık yolunda dev adım: İkinci doz aşıyı olanların sayısı 10 milyonu aştı!

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinde şehir şehir, anlık olarak takip edilebilen güncel verilere göre, Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 356 bin 892'ye ulaştı. Bu aşılardan 10 milyon 2 bin 916 tanesinin 2. doz olarak uygulandığı belirtilirken ilk doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 353 bin 976 olarak ifade edildi. 

3 FARKLI AŞIYLA KİTLESEL BAĞIŞIKLIK YOLUNDA

Ülkemizde, ilk aşı uygulaması 13 Ocak 2021'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, kameralar karşısında yapıldı. Ertesi gün sağlık çalışanları ile başlanan aşılama, ilk etapta yalnızca Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşısı ile yapılıyordu. Ardından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci başkanlığında üretilen Alman/ABD ortak yapımı Pfizer/BioNTech aşısının da ülkeye ulaşmasıyla aşı uygulaması hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde ise son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısının ülkemizde geldiğini ve acil kullanım onayı aldığını duyurmuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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