Toplumsal Baskı ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Baskı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toplumsal baskı ne demek? Toplumsal baskı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toplumsal baskı kelimesi. Peki toplumsal baskı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toplumsal baskı nedir, toplumsal baskı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOPLUMSAL BASKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toplumsal baskı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toplumsal baskı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli bir topluluk içinde süregelen bir değeri gerçekleştirmek için bireylere veya topluluklara o konudaki tutumlarını, davranışlarını değiştirmeleri için yapılan baskı

