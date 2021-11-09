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Toponimi ne demek, TDK'ya göre Toponimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Toponimi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Toponimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Toponimi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Toponimi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Toponimi ne demek, TDK'ya göre Toponimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toponimi ne demek? Toponimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toponimi kelimesi. Peki toponimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toponimi nedir, toponimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TOPONİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toponimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Toponimi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre toponimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer adı bilimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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