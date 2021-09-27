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  3. Toprağa diri diri gömülen bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı!

Toprağa diri diri gömülen bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı!

Adıyaman'da toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesinin serbest bırakılmasının hemen ardından, savcılıktan itiraz geldi. İtirazın kabul olmasıyla anne ve anneannenin tutuklanmasına karar verildi.

Toprağa diri diri gömülen bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı!

Adıyaman'da 2-3 gün önce doğduğu öne sürülen bir bebek, mezarlıkta gömülü şekilde bulundu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçecik Mahallesi'nde yaşanan olayda, bebeğini toprağa gömen anne ve anane gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve anneannenin serbest bırakılmasına karar verildi.

Toprağa diri diri gömülen bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı!

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ!

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından, Cumhuriyet savcılığı harekete geçti. Savcılığın itirazı ile tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toprağa diri diri gömülen bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı!

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da bir Mezarlığın yakınlarında bulunan okuldan çıkan lise öğrencileri şehitler için dua etmek için geldikleri mezarlıkta bir bebeğin ağlama seslerini duydu. Sesi dinleyerek mezarlığın içine ilerleyen öğrenciler 2-3 günlük olduğu belirlenen bebeği ayakları dışarıda gömülü şekilde buldular. Gördükleri manzara karşısında sinirlerine hakim olamayan gençler gözyaşlarına hakim olamadı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı bebek ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Toprağa diri diri gömülen bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı!

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