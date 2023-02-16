Toprak Gurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toprak Gurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toprak Gurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toprak Gurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toprak Gurer 14 Haziran 2001 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Azmi Toprak Gürer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toprak Gurer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toprak Gurer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Toprak Gurer'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Toprak Gurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toprak Gurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Toprak Gurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toprak Gurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Gümüşhane Alt

4 Ağu 2020 yılında Gümüşhanespor

Toprak Gurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toprak Gurer şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.