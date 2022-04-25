Toprak İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Toprak İşleme İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Toprak İşleme İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Toprak İşleme İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Toprak İşleme İşçisi Tanımı;
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Toprak İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Toprak İşleme İşçisi Maaşları
Toprak İşleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Toprak İşleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Toprak İşleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6111.22
Meslek Adı :
Toprak İşleme İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Toprak işleme konusunda temel bilgi ve becerilere sahibi kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Toprak İşleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Toprağı oluşturan ana maddeleri ve toprak özelliklerini tanımak, b) Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanımak,
c) Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapmak,
d) Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanmak ve bakım-onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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