Toprak İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Toprak İşleme İşçisi görev tanımı nedir, Toprak İşleme İşçisi ne iş yapar, Toprak İşleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Toprak İşleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Toprak İşleme İşçisi Tanımı;

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Toprak İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Toprak İşleme İşçisi Maaşları

Toprak İşleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Toprak İşleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Toprak İşleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.22

Meslek Adı :

Toprak İşleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toprak işleme konusunda temel bilgi ve becerilere sahibi kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Toprak İşleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprağı oluşturan ana maddeleri ve toprak özelliklerini tanımak, b) Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanımak,

c) Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapmak,

d) Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanmak ve bakım-onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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