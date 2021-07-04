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Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de zirveyi bırakmıyor

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı olan İngiltere Grand Prix'sini kazandı. Milli sporcumuz genel klasmanda Jonathan Rea'yi geçti ve liderliğe yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de zirveyi bırakmıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı gerçekleştirildi. İngiltere Grand Prix'i, 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Milli sporcumuz Toprak, 6. sıradan başladığı yarışı birinci tamamladı. Garrett Gerloff ikinci, Tom Sykes ise üçüncü sırada yer aldı. Milli sporcumuz genel klasmanda Jonathan Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

JONATHAN REA PUANSIZ TAMAMLADI

Şampiyonada talihsiz bir kaza yapanJonathan Rea yarışı 20. sırada tamamladı ve puan alamadı. Hafta sonu Donington'da çifte zafer kazanan milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon, 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla kaldığı yerden devam edecek. Pilotlar klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 183 puanla zirvede bulunurken; Jonathan Rea 181 puanla ikinci, Scott Redding 117 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de zirveyi bırakmıyor

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