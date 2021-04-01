Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili kötü haber duyuruldu. Peki Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse mi yakalandı? İşte ayrıntılar...

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 doğumlu 23 yaşındadır. Toprak Razgatlıoğlu nerelidir sorusunun yanıtı Alanya'dır. Türkiye'den bir Kawasaki ZX- 10R'de Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan bir motosiklet yarışçısıdır . 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R'de kazandı . 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarıştı ; sırasıyla 10. ve 6. bitirme. İlk olarak 2014 sezonunun 7. yarışında Almanya'nın Sachsenring kentinde tamamlandı.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R'de Magny Cours'da kazandı. Alanya'da doğan Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu . Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta binen kız arkadaşıyla birlikte öldü. Toprak, Müslümanların alkolü yasakladığı inancından dolayı, yarışların ardından podyumda sprey şampanya geleneğini takip etmiyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Toprak Razgatlıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı"