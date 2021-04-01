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  3. Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı!

Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı!

Toprak Razgatlıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı"

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR? 

Toprak Razgatlıoğlu, "Tek Teker Arif" lakabıyla bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur.

Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse mi yakalandı?Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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