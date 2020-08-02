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Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu!

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası İspanya ayağında da 10. sıradan başladığı yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu!

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya’da üst üste ikinci podyumuna çıktı. Verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci durak noktası olan Jerez’de piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu!

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kısa sürede üst sıralara tırmandı. Harika bir performans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 66 puanla 4. sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz GP’si 9 Ağustos’ta koşulacak.

2020 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nda Yarış Takvimi

7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz

28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon

4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon

18 Eylül - 20 Eylül: İspanya – Katalunya

2 Ekim - 4 Ekim: Fransa – Magny Cours

9 Ekim – 11 Ekim: Arjantin – Villicum

6 Kasım – 8 Kasım:  İtalya – Misano

Onur Çelik
Spor Editörü


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