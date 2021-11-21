Toprak Razgatlıoğlu'dan tarihi zafer! Dünya Superbike şampiyonu oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dün yapılması planlanan yarış yoğun yağış nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bugün yeniden düzenlenen yarışa TSİ 06.15'te başlandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bitime 18 tur kala yarışta liderliği devraldı. Devamında zaman zaman ilk sırayı kaptıran ay-yıldızlı sporcu, finishe 12 tur kala yeniden ilk sıraya yerleşti.

YARIŞTA İKİNCİ OLDU

Son 7 turda 7. sıraya kadar gerileyen Redbull sporcusu Razgatlıoğlu, son 5 ve 4. turlarda da üçüncü sıraya yükseldi. Bitime 2 tur kala yeniden ikinci sıraya yerleşen Milli sporcu, Endonezya'daki ilk yarışta damalı ikinci olarak organizasyonu şampiyonlukla tamamlamayı garantilemiş oldu.

JONATHAN REA YARIŞI KAZANDI

Bu sonucun ardından Toprak Ragatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe adını yazdırmayı başardı. Razgatlıoğlu'nun ikinci sırada bitirdiği Endonezya yarışını Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada tamamladı.

SON YARIŞ ÖNCESİ GARANTİLEDİ

Yarışa genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla puanını 551'e çıkardı ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan sezonun son yarışı öncesinde dünya şampiyonu olmayı garantiledi.

Milli motosikletçi, yarışın ardından tebrikleri kabul ederken, motosikletiyle yaptığı şovun ardından Türk bayrağıyla podyumdaki yerini aldı.