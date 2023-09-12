Topu almak isterken ağaçta mahsur kaldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde voleybol oynadıkları sırada kaçan topu almak için ağaca çıkan genç, mahsur kaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Topu almak isterken ağaçta mahsur kaldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde voleybol oynadıkları sırada kaçan topu almak için ağaca çıkan genç, mahsur kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan gencin arkadaşları, kendilerine saha temin etmeyen Çivril Belediyesine sitem etti.

Denizli'nin Çivril ilçesi Kiralan Mahallesi'nde bir okul bahçesinde voleybol oynayan gençlerin topu çam ağacına kaçtı. Ağaca tırmanarak topu almak isteyen A.Ö. (17), topu aldıktan sonra kendisi inemedi ve ağaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Genci kurtarmak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, temin edilen bir kamyonu ağacın altına getirerek, mahsur kalan gence ulaştı. Dakikalarca ağaçta mahsur kalan genç, itfaiye ve arkadaşlarının yardımıyla sorunsuz bir şekilde kurtarıldı.

Ağaçtan kurtarılan gencin bir arkadaşı İsmail Cerit, top oynayacak alanları olmadıkları için Çivril Belediyesine sitem etti. Cerit, "Top oynayacak yerimiz olmadığı için burada oynuyoruz. Etrafımızda büyük ağaçlar var. Bazen topumuz ağaca kaçıyor ve tehlikeli şekilde tırmanmak zorunda kalıyoruz. Buradan Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Lütfen bize top oynayacak alan temin edin" ifadelerini kullandı.

Topu almak isterken ağaçta mahsur kaldı

Topu almak isterken ağaçta mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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