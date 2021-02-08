Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur?

Topuk dikeni neden olur?

Bazı romatizmal (osteoartrit) hastalıklar, uzun süre ayakta kalarak çalışma, kullanımı uygun olmayan ayakkabılar, ayak taban bozuklukları, aşırı kilo problemleri ve çeşitli spor dallarındaki zorlayıcı aktiviteler hazırlayıcı faktör oluştururlar. Hasta genellikle sabah kalkınca ilk adımda şiddetli topuk ağrısından yakınır. Daha sonra kısmen hafifleyen ağrı, uzun süre yürüme veya ayakta kalma ile tekrar artabilir.

Topuk dikeni nasıl oluşur?

Ayak taban kasının topuğa yapışma yerinde gerilme, zorlanma nedeniyle zamanla minik yırtık ve zedelenmeler oluşur. Daha sonra oluşan doku şişliği ve sertleşmesi, yerini kemiğimsi bir yapıya bırakır. Bu da röntgen filminde topuk altında bir diken gibi görünür. Ağrının sebebi dokuda meydana gelen zedelenme, ödem ve tenosinovittir. Oluşan kireçlenme, vücudun zedelenmeye karşı verdiği bir reaksiyondur.

ESWT nasıl etkili olur?

Topukta oluşan kireçlenmenin ağrı yapan sivri ucunun ortadan kalkmasını, ödemin iyileşmesi ve kanlanmanın arttırılması ile kendi kendine iyileşmenin sağlanmasıdır. Ayrıca hasar gören tendon ve dokuların rejenerasyonunu sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.

ESWT topuk dikeninde kaç seans uygulanır?

Genellikle 3-6 seans arası uygulama yapılmaktadır.