Topuklu Kramponlar engelliler için sahaya çıkıyor

Kadın basın mensubu ve iş dünyasından oluşan Topuklu Kramponlar Futbol Takımı sahaya iniyor.

Topluluk, ilk organizasyonu kanserli 4 çocuk sahibi bir anne yararına yapmıştı. İkinci organizasyon Orhaneli Belediyesi tarafından yapılacak olan engelli atölyelerinin duyurulması amacıyla gerçekleşti. Üçüncü organizasyon ise kendilerini "Tek bacaklı timsahlar" olarak tanımlayan Bursa Ampüte Spor Kulübü'ne destek olmak üzere gerçekleşti. Topuklu Kramponlar, son organizasyonlarında Yıldırım Belediyesi desteği ile Rüveyde Dörtçelik Engelli İş Okulu'nda ihtiyaç duyulan eğitici oyun materyallerinin alımı, engelli çocuklara mont, kişisel temizlik malzemesi temini için sahaya indi. 6 Mart'ta Kadınlar Günü'nü de içine alan organizasyon yine dikkat çekici.

Topuklu Kramponlar bu kez Güçkat Dezavantajlı Kadınlara Destek Derneği'nin özellikle sığınma evlerinden çıkan ve yeni bir hayat kurmak üzere adım atan mağdur kadınlara verdiği destekle ilgili bilinç oluşturmak üzere yola çıktı. Hazırlık maçı öncesinde Özlüce'de kaynaşma kahvaltısında buluşan iki takıma Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ve İl Müdür Yardımcısı Oya Demirel de eşlik etti. Büyükşehir, Nilüfer ve Yıldırım Belediyesi'nin de duyarlılık gösterdiği organizasyonda Güçkat ve belediyeler arasında iş birliği geliştirilecek. Maçın başlangıcında Barış Kadın Bandosu da organizasyona destek olacak.

Semra Teke: "Kadınlar güçlenirse ülke güçlenir"

Topuklu Kramponlar kurucusu gazeteci Semra Teke ise organizasyonla ilgili olarak, "Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Kadın-erkek eşitliğinin önce kadınlar tarafından benimsenmesi ve yetiştirdikleri çocuklarına bunun öğreti haline getirilmesi gerek. Ayrıca kadınlar arasında enteresan, yıkıcı ve yok edici bir rekabet var, kadın kadının kurdu değil, destekçisi, dostu, koltuk değneği olmalı. Kadınlar güçlenirse ülke güçlenir. Töre cinayetlerinden, eşinden, babasından, ağabeyinden, sevgilisinden kaçan ve sığınma evine yerleşerek kendini toparladıktan sonra yeni bir hayat kurmaya çabalayan kadınların yanında devlet ve sonra da mutlaka kadınlar olmalı. Bu sebeple organizasyonumuzu konuya dikkat çekmek yapmaya karar verdik. Hem Topuklu Kramponlar'daki hem de Güçkat takımındaki hemcinslerime çok teşekkür ediyorum. Maçımız 6 Mart'ta 19.00'da Galatasaray Spor Okulu'nda oynanacak, herkesi bekliyoruz. Tüm sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA