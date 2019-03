Topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ağaca kaçan topunu almak için çıktığı yerde mahsur kalan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Can'ı, itfaiye kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kamil Semizler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki okul bahçesinde top oynayan Ali Can'ın topu 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takılı kaldı. Can, topunu almak için ağaca tırmandı. Ağacın belli bir yerine kadar çıkan Can, mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen Can, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu okul idaresine bildirmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan çocuğu merdiven ile mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Can, yarım saat mahsur kaldığı ağaçtan kendisini indiren itfaiye erlerini öpüp, teşekkür etti.

TOPUNU DÜŞÜNDÜ

Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Ali Can, "Topum ağaçta kalınca almak için çıktım. Topu alamadığım gibi mahsur kaldım. Neyse ki itfaiye görevlileri kurtardı. Ancak futbol topum ağacın en yüksek yerinde ve dalların sık olduğu yerde kaldığı için alınamadı. Beni kurtaran itfaiye ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA