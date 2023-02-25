Toral Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toral Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toral Bayramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toral Bayramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toral Bayramov 23 Şubat 2001 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Toral Mais oglu Bayramov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toral Bayramov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Communication yapmaktadır. Toral Bayramov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Toral Bayramov'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Toral Bayramov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/toralbayramov/

Toral Bayramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toral Bayramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toral Bayramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toral Bayramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Karabağ

Toral Bayramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toral Bayramov şuan Karabağ takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Toral Bayramov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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