Torataro Okazaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torataro Okazaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torataro Okazaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Torataro Okazaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Torataro Okazaki 20 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡崎 寅太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Torataro Okazaki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Torataro Okazaki'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Torataro Okazaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Torataro Okazaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Torataro Okazaki şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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