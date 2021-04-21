Torba kapandı PTT ne anlama geliyor, PTT Kargo torba kapandıktan sonra ne zaman gelir?​​​​​​​

Torba kapandı PTT ne anlama geliyor? PTT üzerinden kargo yollandığı zaman kullanıcıların karşısına çıkan torba kapandı yazısı merak konusu oldu. PTT Kargo torba kapandıktan sonra ne zaman gelir? Yanıtı haberimizde...

TORBA KAPANDI PTT NE ANLAMA GELİYOR?

Vatandaşlar tarafından merak konusu olan ve PTT kargo işlemi yapıldıktan sonra ekrana gelen torba kapandı yazısı kargo üzerinde değişiklik yapılamayacağı anlamına geliyor. Torba kapandı ibaresi kargoda paketleme işleminin tamamlandığını ve kargonun alıcıya ulaştırılmak üzere yola çıktığını ifade ediyor. Torba kapandı yazısından sonra kargo üzerinde değişiklik veya iptal işlemleri gerçekleştirilemiyor. Kısacası bu yazı kargo torbasının açılmamak üzere kapandığını belirtmektedir.

Torba kapandı yazısı çıkmadan önce kargoda değişiklik yapılabilmektedir. Ancak torbanın kapanması ile gönderinin güvenliğinin sağlanması açısından, kargo alıcıya ulaşana kadar açılma işlemi yapılmamaktadır. Bu uygulama yola çıkarılan kargoların iptal edilmemesi için uygulamaya konulmuştur.

PTT KARGO TORBA KAPANDIKTAN SONRA NE ZAMAN GELİR?

PTT gönderi sorgulama ekranında kullanıcıların karşısına çıkan kargo kapandı yazısından sonra kargonun mühürlenerek gönderime hazır hale getirildiği anlamına gelmektedir. Torba kapandıktan sonra alıcıya ulaştırılmak üzere yola çıkmaktadır. Kargo yola çıktıktan sonra 1-4 gün arasında alıcıya ulaştırılmaktadır. Ancak ilçe merkezlerine uzak adreslerde bu süre 1 haftayı bulabilmektedir.

PTT kargo sorulama ekranına gitmek için tıklayınız

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PTT KARGO SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

PTT kargo sorgulama işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz;