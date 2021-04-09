Torba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan yiyecek - içecek alanında çalışanlar için nisan - mayıs aylarında geçerli bin beş yüz liralık destek paketi meclisten geçti. İşte 282 bin çalışana sunulacak destek paketinin tüm detayları…

1 14 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan yeme – içme alanındaki çalışanlar için uygulamaya konması planlanan destek paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.