Torba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!
Torba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!
Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan yiyecek - içecek alanında çalışanlar için nisan - mayıs aylarında geçerli bin beş yüz liralık destek paketi meclisten geçti. İşte 282 bin çalışana sunulacak destek paketinin tüm detayları…