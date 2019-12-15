Torbalı Belediyesi Tiyatro Günleri’nden final

Torbalı Belediyesi tarafından bir ilk ve ücretsiz olan Tiyatro Günleri dün akşam sergilenen gösteri ile sona erdi.

Nitelikli sanat anlayışı ile Torbalı'da tiyatro ve sanatın önemli dallarına verdiği destek ile farkını ortaya koyan Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Torbalı Tiyatro Günleri dün akşam oynanan son gösteri ile sona erdi. Üç gün süren ve ilçede bir ilk olan Torbalı Tiyatro Günleri dün akşam BKM'de sahnelenen, "Fareler ve İnsanlar" isimli tiyatro oyunuyla tamamlandı. Belediye kültür merkezini dolduran yüzlerce sanatsever, ilk gün "Bir Delinin Hatıra Defteri', ikinci gün "Oblomov" ve üçüncü günde ise "Fareler ve İnsanlar" isimli tiyatro gösterileri için salonu doldurdu.

Devam edecek

Torbalı Tiyatro Günleri kapsamında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından yazılan romandan aynı isimle sahneye uyarlanan Fareler ve İnsanlar oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ayakta alkışlanan gösteriler büyük beğeni toplarken Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un talimatlarıyla ilçede son yıllarda gerçekleşmeyen kültürel ve sanatsal faaliyetlere imza atmaya devam ediyoruz. Tiyatro günleri kapsamında üç gün süren gösterilerimiz sona erdi. Yeni yıldan itibaren bu gibi etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA